கனமழை மண்சரிவு - தருமபுரி அருகே பயணிகள் ரயில் தடம் புரண்டு விபத்து

தருமபுரி: கனமழையால் தருமபுரி முத்தம்பட்டி அருகே மண்சரிவு ஏற்பட்டது. கண்ணூர் - யஷ்வந்த்பூர் பயணிகள் ரயில் தடம் புரண்டு விபத்தில் சிக்கியது. ரயிலில் வந்த 1,850 பயணிகளும் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர். தருமபுரி சேலம் ரயில் மார்க்கத்தில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர்மழை பெய்து வருகிறது. தருமபுரி மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பரவலாக கனமழை பெய்து வருவதால் தாழ்வான பகுதிகளில் நீர் தேங்கியுள்ளது. மழை காரணமாகவும் வெள்ளநீர் தேங்கியுள்ளதன் காரணமாகவும் தருமபுரி மாவட்டத்தில் 1முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகம், புதுச்சேரியில் வடகிழக்கு பருவமழை இயல்பைவிட 54 சதவிகிதம் அதிகம் பெய்திருக்கிறது. சென்னையைப் பொறுத்தவரை, வழக்கத்தைவிட 77 சதவிகிதம் அதிகம் மழை பெய்துள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

கனமழையால் தருமபுரி முத்தம்பட்டி அருகே மண்சரிவு ஏற்பட்டு தண்டவாளத்தில் பாறைகள் விழுந்ததால் கண்ணூர் - யஷ்வந்த்பூர் பயணிகள் ரயில் தடம் புரண்டது. கேரளா மாநிலம் கண்ணூரில் இருந்து கர்நாடகா மாநிலம் யஷ்வந்த்பூருக்கு இன்று அதிகாலையில் பயணிகள் ரயில் சென்று கொண்டிருந்தது. தருமபுரி அருகே வனப்பகுதியில் ரயில் வந்த போது தண்டவாளத்தில் இருந்த பாறைகள் மீது இஞ்சின் மோதி தடம் புரண்டது. இதில் முன்புறம் இருந்த பெட்டிகளும் சாய்ந்தன.

இந்த விபத்தில் பயணிகளுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை. ரயிலில் வந்த 1,850 பயணிகளும் பேருந்தில் ஏற்றப்பட்டு, தருமபுரி ரயில் நிலையத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். ரயில் தடம் புரண்டதால் சேலம் தருமபுரி இடையே நான்கு மணிநேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Kannur - Yeshwantpur passenger train derails near Dharmapuri district of Tamil Nadu.All 1,850 passengers on the train were rescued safely. Traffic has been affected on the Dharmapuri-Salem railway line.