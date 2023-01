ஜாதி சொல்லி ஓட்டுக்கேட்டேனா? என் அப்பா பேரு பின்னாடியே ஜாதியில்ல.. அண்ணாமலைக்கு திமுக எம்பி பதிலடி

Dharmapuri

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தருமபுரி: தேர்தலில் ஜாதி பெயரை சொல்லி வாக்கு சேகரித்ததாக தருமபுரி தொகுதி திமுக எம்பி செந்தில்குமார் மீது தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டிய நிலையில், தன்னுடைய தந்தை பெயருக்கு பின்னால் கூட சாதி பெயர் இல்லை என்றும் கூறி அண்ணாமலையின் குற்றச்சாட்டுக்கு செந்தில்குமார் மறுப்பு தெரிவித்து இருக்கிறார்.

தருமபுரியில் நேற்று பாஜக பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.

அந்த கூட்டத்தில் பேசிய அவர், திமுகவிற்கு எதிராக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். மேலும் தருமபுரி தொகுதி திமுக எம்பி செந்தில்குமாரி மீது அவர் குற்றம்சாட்டினார்.

English summary

Tamil Nadu BJP president Annamalai has accused DMK MP Senthilkumar of Dharmapuri constituency of collecting votes by using caste name. Senthilkumar has refuted Annamalai's allegation saying that even his father's name does not have a caste name behind it.