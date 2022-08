எல்லாமே இனிமேல் நல்லா தான் நடக்கும்! அன்புமணி ராமதாஸுக்கு தருமபுரி கொடுத்த நம்பிக்கை! ஓட்டாக மாறுமா?

Dharmapuri

oi-Rajkumar R

தருமபுரி : தருமபுரி காவிரி உபரிநீர் திட்டத்தினை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி மூன்று நாட்கள் நடைபயண பிரச்சாரத்தினை அன்புமணி ராமதாஸ் தொடங்கிய நிலையில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்திருப்பதால் பாமகவினர் உற்சாக அடைந்துள்ள நிலையில், அது தேர்தலில் வாக்குகளாக மாறிமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் என்கின்றனர் அரசியல் நோக்கர்கள்.

காவிரி உபரி நீர் திட்டத்தை செயல்படுத்தக் கோரி அன்புமணி ராமதாஸ் 3 நாட்கள் நடைபயணம்

தருமபுரி காவேரி உபரி நீர் திட்டத்தை நிறைவேற்ற, வலியுறுத்தி மூன்று நாள் நடைபயணம் பிரச்சாரத்தை பாமக தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் நேற்று ஒகேனக்கலில் தொடங்கியுள்ளார்.

இன்று இரண்டாவது நாள் பிரச்சாரம் தொடங்கியதில் இருந்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினரும், பொது மக்களும் உற்சாக வரவேற்பை அளித்துள்ளனர். ஒவ்வொரு இடமாக நடந்து சென்று துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கி விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தில் அன்புமணி ஈடுபட்டார்.

’காவிரி’ மூலம் டெல்லிக்கு ரூட் போட்ட அன்புமணி! கிருஷ்ணர் முதல் மசூதி வரை! ஒகேனக்கலில் காட்டிய மாஸ்!

Anbumani Ramadoss has started a three-day walking campaign to urge the implementation of the Dharmapuri Cauvery Surplus Water Project, and the people of pmk volunteers are excited as it has received a good response.