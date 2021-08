புதுச்சேரி சோபிகா.. திண்டுக்கல்லில் செய்த வேலை.. மாப்பிள்ளை தான்.. அய்யோ பாவம்!

Dindigul

oi-Velmurugan P

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல்லில் திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி நகை பணத்தை வாங்கிக்கொண்டு மோசடி செய்த பெண்ணை - கையும் களவுமாகப்பிடித்து இளைஞர் போலீசில் ஒப்படைத்தார். போலீசிடம் சிக்கிய பெண், நகை மற்றும் பணத்தை தருவதாக ஒப்புக்கொண்டார். இந்நிலையில் வேறு யாரை ஏமாற்றி உள்ளார் என்பது குறித்தும் சோபிகா என்ற அந்த பெண்ணை பிடித்து விசாரித்து வருகிறார்கள்.

திண்டுக்கல் செல்லாண்டியம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் செல்லப்பாண்டி இவர் இங்கு வியாபாரம் செய்து வருகிறார். இவர் திருமணம் செய்வதற்காக கௌரி மேட்னிமனி மூலம் பெண்ணைத் தேடி உள்ளார்.

அப்பொழுது இடைத்தரகர்கள் மூலம் பாண்டிச்சேரி நேரு தெருவை சேர்ந்த சோபிகா என்ற பெண்ணை பார்த்துள்ளார் பெண் பிடித்துப்போகவே திருமணம் செய்வதற்காக பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளார்.

English summary

The youth handed over to the police a woman who has swindled money by buying jewelry claiming to be getting married in Dindigul.