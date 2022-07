சின்னசேலம் மாணவி மர்ம மரணம்! ‘சமூக விரோதிகள்’ உள்ளே புகுந்துட்டாங்க! கொந்தளித்து பேசிய கேஎஸ் அழகிரி!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : கள்ளக்குறிச்சியில் மாணவி மர்ம மரணமடைந்த விவகாரத்தில் மாணவியின் பெற்றோர் கோபப்பட்டு உள்ளார்கள் அதை பயன்படுத்திக் கொண்டு சமூக விரோதிகள் உள்ளே நுழைந்து வன்முறையாக மாற்றி உள்ளார்கள். காவல்துறை அவர்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறோம் என தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கடலூர் மாவட்டம், வேப்பூர் அருகே பெரியநெசலூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 17 வயது பள்ளி மாணவி ஒருவர், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அருகே கனியாமூரில் உள்ள ஒரு தனியார் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் விடுதியில் தங்கி இருந்தபடியே 12ம் வகுப்பு பயின்று வந்தார்.

இந்நிலையில் மாணவி விடுதியில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார் என்று அவரது பெற்றோர்களுக்கு பள்ளி நிர்வாகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். கடந்த நில நாட்களாக அமைதியான முறையில் நடைபெற்று வந்த போராட்டம் இன்று கலவரமாக வெடித்தது.

அன்று ராஜா இன்று கடலூர் மாணவி! சக்தி பள்ளியில் தொடர் மரணங்கள்! 17 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே பகீர் புகார்!

English summary

The student's parents are angry over the mysterious death of a student in Kallakurichi and the anti-social elements have taken advantage of it and turned it into violence. Tamil Nadu Congress Committee President KS Azhagiri expressed pain that we request the police to take immediate action against them.