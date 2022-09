கண்ணை குறிவைத்து கடிக்கும் ‘மஞ்சள் பைத்தியம் எறும்பு’! கரந்தமலைக்கு வந்தது எப்படி? விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் அருகே ஊருக்குள் புகுந்த ராட்சத எறும்புகளால் விவசாயிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ள நிலையில் இதுகுறித்து பெங்களூரவைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள், ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் ஆய்வு செய்து வருகிறார்கள்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், நத்தம் அருகே உள்ள கரந்தமலை பல 100 சதுர கி.மீ. பரப்பளவு கொண்ட மலைப்பகுதி. இந்த மலைப்பகுதியை சுற்றி பண்ணக்காடு, உலுப்பகுடி, வேலாயுதம்பட்டி, குட்டூர், குட்டுப்பட்டி, சேர்வீடு, ஆத்திப்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு மலை கிராமங்கள் உள்ளன.

இந்த மலைப்பகுதியின் நடுவே சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் புதிய வகை வினோத எறும்புகள் பரவியிருந்தது. இது நாளடைவில் கரந்தமலை வனப்பகுதி முழுவதும் அனைத்து பகுதிகளிலும் பரவியது. தற்போது கடந்த சில நாட்களாக அவ்வகை எறும்புகள் சுற்றியுள்ள கிராமப் பகுதிகளிலும் பரவ தொடங்கியுள்ளது.

English summary

Scientists and research students from Bangalore are studying the matter while the farmers are shocked by giant ants entering the town near Natham in Dindigul district.