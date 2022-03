போலீசில் சிங்கம்..கிக் பாக்சிங் தங்கம்..​ரவுடிகளுக்கு சிம்மசொப்பனம்.. யார் இந்த எஸ். ஐ. இசக்கி ராஜா?

Dindigul

திண்டுக்கல் : 60க்கும் மேற்பட்ட குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய நீராவி முருகனை திண்டுக்கல் தனிப்படை போலீசார் கைது செய்ய முயற்சிக்கும் போது என்கவுண்டரில் கொல்லப்பட்டுள்ள நிலையில், என்கவுண்டருக்கு தலைமை வகித்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் இசக்கி ராஜா யார் என்ற பெயரை பலரும் தேடி வருகின்றனர்.

ஆனால் நெற்றியில் துப்பாக்கி வைத்து விட்டு தான் பேசுவது, வாட்ஸ் ஆப்பில் ரவுடிக்கு மிரட்டல் என பல ஆண்டுகளாக அதிரடி நடவடிக்கைகளுக்கு பெயர் போனவர் தான் இந்த இசக்கி ராஜா..

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் உதவி ஆய்வாளராக பணியாற்றியவா் இசக்கி ராஜா. இவா் ரவுடிகளை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் எச்சரிக்கை செய்து வெளியிட்ட ஆடியோ 2018ஆம் ஆண்டு சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் பகிரப்பட்டது.

பெண்களை குறி வைத்து நீராவி முருகன் அட்டகாசம்.. என்கவுண்டருக்கு பிறகு தென்மண்டல ஐஜி அன்பு சொன்ன தகவல்

English summary

Many are searching for the name of Sub-Inspector esakki raja, who led the encounter, as Dindigul special police were trying to arrest neeravi Murugan, who was involved in more than 60 criminal cases, in an encounter.