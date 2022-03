இன்று அபுதாபி செல்கிறார் முதல்வர்.. நாளை பிரம்மாண்ட பாராட்டு விழா.. தமிழ் சமூகம் கொடுக்கும் மரியாதை

Dubai

துபாய் : முதலீடுகளை ஈர்ப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்களுக்காக துபாய் சென்றுள்ள முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று அபுதாபி செல்லும் நிலையில் நாளை அபுதாபி வாழ் தமிழ் சமூகம் நடத்தும் பிரமாண்ட பாராட்டு விழாவில் கலந்து கொள்ளவுள்ளார்.

ஐந்து நாள் அரசு முறைப் பயணமாக தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கடந்த 24ஆம் தேதி தனி விமானம் மூலம் துபாய் சென்றார். அவருடன் உள்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு உள்ளிட்ட தமிழ்நாடு அரசின் உயர் அதிகாரிகளும் சென்றுள்ளனர்.

துபாயில் பன்னாட்டு நிதி மையத்தில் ஐக்கிய அரபு அமீர பொருளாதாரத்துறை அமைச்சர் அப்துல்லா பின்டூக் அல்மாரி, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் வெளிநாட்டு வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் தானி பின் அகமது அல்கியோதி ஆகியோரை சந்தித்து தமிழகத்தில் முதலீடுகள் செய்ய பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

Stalin, who is in Dubai today to attend various events, including attracting investments, will travel to Abu Dhabi today to attend a grand commendation ceremony hosted by the Abu Dhabi Living Tamil Community tomorrow.