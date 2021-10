லாரி ஓட்டுநரின் ஒரு நொடி தவறு.. டாக்டர் உள்பட 3 பேரின் உயிரை பறித்த விபத்து.. ஈரோட்டில் சோகம்

Erode

oi-Velmurugan P

ஈரோடு : ஈரோடு மாவட்டம் பவானி அருகே உள்ள காடப்பநல்லூர் பகுதியில் லாரி கார் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்தில் டாக்டர் உட்பட மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் நசுக்கி இறந்தனர். பவானி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சேலம் மாவட்டம், மேட்டூர், உடையானூர் பகுதியில் வசிக்கும் தேவநாதன் (52) தனியார் நிறுவன மேனேஜர். இவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால் கோவையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ளார்.

பின்னர் நேற்று மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பும் வகையில் வோள்ஸ் வேகன் காரில் தனது மனைவி இந்திராணி (50) (வனவாசி அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய தலைமை மருத்துவர்) உறவினர் மேட்டூர், மேச்சேரி சுப்பிரமணியன் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த சத்தியசீலன் (33) ஆகிய மூவரும் கோவையில் இருந்து பவானி வழியாக மேச்சேரி சென்று கொண்டிருந்துள்ளனர்.

English summary

Three persons, including a doctor, were crushed to death on the spot in a head-on collision between a lorry and a car in Kadappanallur near Bhavani in Erode district. Bhavani police are investigating.