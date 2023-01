ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் : ஜெட் வேகத்தில் திமுக.. சட்ட உதவிகளுக்காக “வார் ரூம்”!

இடைத்தேர்தலுக்காக வார் ரூம் அமைத்துள்ளது திமுக சட்டத்துறை.

Erode

oi-Vignesh Selvaraj

ஈரோடு : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பணியாற்றும் திமுகவினருக்கு உதவும் வகையில் வழக்கறிஞர்கள் அடங்கிய வார் ரூம் (War Room) ஒன்றை திமுக அமைத்துள்ளது. இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதுமே ஆளுங்கட்சியான திமுக களத்தில் இறங்கிய நிலையில், நாளுக்கு நாள் இடைத்தேர்தல் பணிகள் தீவிரமடைந்து வருகின்றன.

கூட்டணி கட்சியான காங்கிரஸுக்கு சீட்டை ஒதுக்கிய கையோடு, தேர்தல் பணிக்குழுவை அமைத்து களத்தில் இறங்கியது திமுக.

காங்கிரஸ் சார்பில் வேட்பாளர் யார் என்று அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்பே திமுக அமைச்சர்கள் கை சின்னத்திற்கு வாக்கு கேட்டு பிரச்சாரத்தில் இறங்கிவிட்டனர்.

English summary

DMK has set up a war room with lawyers to help DMK members working in the Erode East by-election. The DMK entered the field as soon as the by-elections were announced.