ஈரோடு கிழக்கில் அதிமுக தனித்து போட்டி! செங்கோட்டையன் சொன்னதை கவனிச்சீங்களா! அப்போ பாஜக?ட்விஸ்ட்

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதியில் அதிமுக தனித்து போட்டியிடுவதாக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் இன்று கூறினார். இதனால் பாஜக ஆதரவு இருக்கிறதா? இல்லையா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

Erode

oi-Nantha Kumar R

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி தேர்தல் குறித்து இன்று அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அதிமுக தனித்து களமிறங்கி உள்ளது என அவர் தெரிவித்தார். இந்த வேளையில் ‛பாஜக ஆதரவு அளிக்கிறதா?' என கேள்வி கேட்கப்பட்ட நிலையில் அதற்கு செங்கோட்டையன் பரபரப்பான பதிலை கூறினார்.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதிக்கு பிப்ரவரி 27 ல் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. திமுக கூட்டணியில் ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதியில் மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிடுகிறது. மறைந்த எம்எல்ஏ திருமகன் ஈவெராவின் தந்தையான ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறார்.

இந்த தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக போட்டியிடுகிறது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி தொடர்ந்து ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். நேற்று முன்தினம், நேற்று என 2 நாள் தீவிர ஆலோசனை மேற்கொண்டார். இன்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் தேர்தல் தொடர்பாக ஆலோசித்து வருகின்றனர். அநேகமாக இன்று வேட்பாளர் அறிவிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்: ஓபிஎஸ் தீவிர ஆலோசனை! எடப்பாடி தரப்புக்கு டஃப் கொடுக்கும் வேட்பாளர் யார்?

English summary

Former AIADMK Minister Sengottaiyan met the press regarding the Erode East Assembly Constituency Election today. He said that then AIADMK is playing alone. At this time, Sengottaiyan gave a sensational answer when the question was asked, Does BJP support it?''