ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி: முதல் ஆளாக வந்த தேர்தல் மன்னன் பத்மராஜன்.. 233-வது முறையாக வேட்பு மனு தாக்கல்

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தேர்தல் மன்னன் பத்மராஜன் முதல் ஆளாக வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார்.

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்று முதல் தொடங்கியது. வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கிய முதல் நாளே அதிக தேர்தலில் போட்டியிட்டதற்காக கின்னஸ் சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பிடித்த பத்மராஜன் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார்.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி எம்.எல்.ஏ.வாக இருந்த திருமகன் ஈவெரா கடந்த 4 ஆம் தேதி மரணம் அடைந்தார். இதையடுத்து ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி காலியாக அறிவிக்கப்பட்டது.

ஒரு தொகுதி காலியாக இருந்தால் அடுத்த 6 மாதங்களுக்குள் தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற விதி உள்ளதால் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு வரும் பிப்ரவரி 27 ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Filing of nominations for Erode East by-election has started from today. Padmarajan, who entered the Guinness Book of Records for contesting the most elections on the first day of nomination filing, has filed his nomination here for the 233rd time.