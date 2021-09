கள்ளக்காதலி வீட்டிற்கு தந்தை.. திடீரென அங்கு வந்த மகன்.. ஈரோட்டில் அடுத்தடுத்து நடந்த 2 பயங்கரம்

Erode

oi-Velmurugan P

ஈரோடு: ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூர் அருகே தந்தை கள்ளக்காதலை கைவிடாததால் ஆத்திரம் அடைந்த மகன் அவரை வெட்டிக்கொலை செய்தார். இந்த சம்பவம் ஈரோடு பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூர் அருகே உள்ள செல்லப்பகவுண்டன் வலக நல்ல மூப்பனூர் பிரிவு பகுதியை சேர்ந்தவர் அர்ச்சுணன் (55). கட்டிடத் தொழிலாளி. இவரது மனைவி மல்லிகா (50). தம்பதியருக்கு செந்தில்குமார் (35) என்ற மகனும் ஒரு மகளும் உள்ளனர்.

செந்தில்குமார் திருமணமாகி தந்தை வீட்டின் அருகே தனி வீட்டில் வசித்து வந்தார். இந்நிலையில் அர்ச்சுணனுக்கும் வேறு பெண்ணுக்கும் கள்ளத்தொடர்பு இருந்து வந்தது. இது தொடர்பாக பலமுறை தந்தையை கண்டித்துள்ளார். ஆனால் அவர் கேட்கவில்லை.

English summary

Near Anthiyur in Erode district, his son, who was angry that his father had not abandoned his love affair, hacked him to death.