சுடுகாட்டுக்கு “குட்பை”.. உங்களை தேடி வரும் “மொபைல் மயானம்”! தமிழ்நாட்டிலேயே முதல்முறையாக அறிமுகம்

Erode

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ஈரோடு: தமிழ்நாட்டிலேயே முதல் முறையாக ஈரோட்டில் நடமாடும் மயான சேவை திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இருப்பது அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்று இருக்கிறது.

ஈரோடு மாநகராட்சியுடன் ரோட்டரி ஆத்மா அறக்கட்டளை தொண்டு நிறுவனமும் இணைந்து கடந்த 15 ஆண்டுகளாக ஈரோட்டில் மின் மயானம் நடத்தி வருகின்றன.

இந்த திட்டத்தின் மூலம் ஈரோடு மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உயிர் இழந்தவர்களின் உடல்கள் எரியுட்டப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில் கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் பொது மக்களுக்கும் இந்த சேவையை விரிவுபடுத்த இதன் ஏற்பாட்டாளர்கள் முடிவு செய்தனர்.

English summary

For the first time in Tamil Nadu, the mobile graveyard service project has been introduced in Erode and it is getting great response among the people of the region.