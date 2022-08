தமிழ் அழகான மொழி.. ஒருநாள் நிச்சயம் தமிழில் நன்றாகப் பேசுவேன்.. உருகிய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி!

Erode

oi-Vignesh Selvaraj

ஈரோடு : தமிழ் மக்கள் போல் தமிழ் பேச வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம், நிச்சயம் ஒருநாள் சிறப்பாக தமிழ் பேசுவேன் என தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள தீரன் சின்னமலை மணி மண்டபத்தில் அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

பின்னர், தீரன் சின்னமலை நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுப் பேசிய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, தமிழ் மொழியைப் புகழ்ந்து பேசினார். அப்போது பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.

Tamil Nadu Governor RN Ravi said, "My desire is to speak Tamil like Tamil people. One day I will definitely speak well in Tamil".