"திமுகவை வீழ்த்துவதே முதல் நோக்கம்.." அப்படியே அதிமுக விவகாரம் குறித்தும் பாஜக கே.பி.ராமலிங்கம் பரபர

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்து தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் கே.பி.ராமலிங்கம் ஈரோட்டில் நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார். அப்போது அதிமுக விஷயம் தொடங்கிப் பல விஷயங்கள் குறித்தும் அவர் பேசினார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவாக இருந்த திருமகன் ஈவேரா மறைவைத் தொடர்ந்து அங்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திரிபுரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்குத் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அத்துடன் ஈரோட்டிற்கும் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வரும் பிப்.27ஆம் தேதி ஈரோட்டில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில், தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. ஜன.31 முதல் வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கும் நிலையில், அனைத்து கட்சிகளும் வேட்பாளர் தேர்வைத் தொடங்கியுள்ளது.

எடப்பாடியா? ஓபிஎஸ்ஸா? ஈரோடு கிழக்கில் பாஜக ஆதரவு எந்த அணிக்கு.. அவங்களுக்குத்தான் அதிக சான்சாமே?

BJP KP Ramalingam says BJP will take all steps to defeat DMK in erode bypolls: BJP KP Ramalingam says admk need to be unified to defeat DMK.