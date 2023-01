‛உளவுத்துறை’.. இடைத்தேர்தலில் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் போட்டி ஏன்? வந்து விழுந்த கேள்வி.. ஆ ராசா விளக்கம்

Erode

oi-Nantha Kumar R

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் கூறினார். மேலும் அவரது மகன் சஞ்சய் சம்பத்துக்கு வாய்ப்பு கேட்ட நிலையில் தற்போது ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனே இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார். இதில் திமுகவின் பரிந்துரை உள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில் அதுபற்றி அக்கட்சியின் எம்பியும்,கட்சியின் துணை பொதுச்செயலாளருமான ஆ ராசா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

2021 சட்டசபை தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டது. இந்த தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்டு எம்எல்ஏவாக இருந்தவர் திருமகன் ஈவெரா. இவர் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், மாஜி தமிழக காங்கிரஸ் தலைவராகவும் இருந்த ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனின் மகன் ஆவார்.

இந்நிலையில் தான் திருமகன் ஈவெரா கடந்த 4ம் தேதி திடீரென காலமானார். இதையடுத்து ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி காலியானது. அடுத்த 6 மாதத்துக்குள் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் சில நாட்களுக்கு முன்பு தேர்தல் தேதியை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.

English summary

EVKS Ilangovan has been announced as the Congress candidate in the Erode East Assembly Constituency by-election. EVKS Ilangovan said that the youth should be given a chance. And while his son Sanjay Sampath has asked for a chance, EVKS Elangovane is currently contesting the by-election. While it is said that DMK's recommendation is included in this, MP of the party and deputy general secretary of the party A Raja has given an explanation about it.