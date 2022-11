குஜராத் பாஜக கோட்டையா? வாய்ப்பே இல்லை.. 7 தொகுதிகளில் ஒருமுறை கூட வெற்றி பெறாத ‛‛தாமரை’’.. ஏன்?

News

oi-Nantha Kumar R

காந்திநகர்: குஜராத் என்றவுடன் பலருக்கும் நியாபகம் வருவது அது பாஜகவின் கோட்டை என்பது தான். ஆனால் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு அங்குள்ள 7 சட்டசபை தொகுதிகளில் இன்னும் ஒருமுறை கூட பாஜக வெற்றி பெறவில்லை என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? ஆம் இது முற்றிலும் உண்மை தான். அது ஏன் என்பது பற்றியும், அங்கு காங்கிரஸின் செல்வாக்கு பற்றிய விபரமும் வெளியாகி உள்ளது.

குஜராத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதலமைச்சராக பூபேந்திர படேல் உள்ளார். குஜராத் மாநில சட்டசபைக்கு 2 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான தேர்தல் தேதியை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

குஜராத் மாநிலத்தில் மொத்தம் 182 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ள நிலையில் முதற்கட்டமாக 89 தொகுதிகளுக்கு டிசம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி தேர்தல் நடக்கிறது. 2வது கட்டமாக 93 தொகுதிகளுக்கு டிசம்பர் மாதம் 5ம் தேதியும் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. ஓட்டு எண்ணிக்கை டிசம்பர் 8ம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

English summary

When Gujarat comes to mind, it is the stronghold of BJP. But can you believe that BJP has not won even one of the 7 assembly constituencies since independence of India? Yes this is absolutely true. The reason for that and the influence of the Congress there has also been revealed.