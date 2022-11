குஜராத் தேர்தல்: வாய்ப்பு கிடைக்காததால் சுயேட்சையாக போட்டி.. இடைநீக்கம் செய்து பாஜக அதிரடி

News

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: குஜராத்தில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட வாய்ப்பு கிடைக்காததால் சுயேட்சையாக களம் இறங்கியவர்களை இடைநீக்கம் செய்து அதிரடி காட்டியுள்ளது பாஜக கட்சி தலைமை.

பிரதமர் மோடியின் சொந்த மாநிலமான குஜராத்தில் வரும் டிசம்பர் 1 மற்றும் 5 ஆம் தேதிகளில் இரு கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

1 ஆம் தேதி 89 தொகுதிகளுக்கும் 5 ஆம் தேதி 93 தொகுதிகளுக்கும் என மொத்தம் உள்ள 182- தொகுதிகளுக்கும் இரு கட்டமாக நடைபெற உள்ளது. குஜராத்தில் 27 ஆண்டு காலமாக பாஜக ஆட்சியில் உள்ளது.

English summary

The BJP leadership has taken action by suspending those who entered the field as independents because they did not get a chance to contest on behalf of the BJP in Gujarat.