தொழில் அதிபரான அர்ஜூனின் 2-வது மகள்.. யாருமே செய்ய முடியாத ஹேண்ட்பேக் பிசினஸ்.. அடேங்கப்பா சூப்பர்!

ஹைதராபாத்: நடிகர் அர்ஜூனின் முதல் மகள் ஐஸ்வர்யா சினிமாவில் நடித்து வரும் நிலையில், 2-வது மகள் அஞ்சனா யாருமே செய்ய முடியாத பழ தோல்களால் ஹேண்ட் பேக் செய்யும் பிசினஸ் செய்து புதிய தொழில் அதிபராக மாறியுள்ளார்.

ஆக்‌ஷன் கிங் என்று ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படும் அர்ஜூன் 1990 களில் தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி கதாநாயகனாக வலம் வந்தார்.

தமிழ் மட்டும் இல்லாது தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் உள்ளிட்ட தென்னிந்திய மொழிகளிலும் இந்தி படத்திலும் நடித்துள்ளார்.

English summary

While the first daughter of actor Arjun Aishwarya is acting in cinema, the second daughter Anjana has become a new entrepreneur by running a business of hand bags made of fruit skins that no one else can do.