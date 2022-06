என்ன தான் நடக்கிறது தெலுங்கானாவில்? மிருகங்களான 5 பேர்.. அலறித்துடித்த சிறுமி! மூடி மறைத்த போலீசார்

Hyderabad

oi-Rajkumar R

ஹைதராபாத் : தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் சொகுசு காருக்குள் வைத்து சிறுமி ஒருவர் ஆளும் கட்சி பிரமுகர்களின் மகன்கள் உள்ளிட்டோரால் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் ஓய்வதற்குள் மீண்டும் ஒரு சிறுமி 5 பேரால் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதும், அதனை போலீசார் மூடி மறைத்ததும் தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

கடந்த மே 28 அன்று 17 வயதான சிறுமி 5 பேர் கொண்ட கும்பலால் காரில் கடத்தப்பட்டுள்ளார். கடத்தப்பட்ட சிறுமி அங்குள்ள பப்பிற்கு 5 சிறுவர்களுடன் வந்துள்ளார்.

நிகழ்ச்சி முடிந்து சிறுமியை வீட்டிற்கு கொண்டு சென்றுவிடுவதாக கூறி கூட வந்த 5 சிறுவர்கள் சிகப்பு நிற மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் காரில் ஏற்றியுள்ளனர்.

It has come to light that a girl in Hyderabad, Telangana, was sexually abused by five men and the police covered it up.