"நாங்க என்ன தவறு செஞ்சோம்? எங்களுக்கும் கொடுங்க".. என்னது வழுக்கை தலை சங்கமா? திடீர் வினோத கோரிக்கை

Hyderabad

oi-Jackson Singh

ஹைதராபாத்: கிண்டல், கேலிகளை சந்தித்து ஓய்ந்து போன எங்களுக்கும் ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் என தெலங்கானாவில் உள்ள வழுக்கை தலை சங்கத்தினர் வினோத கோரிக்கையை அரசுக்கு முன் வைத்துள்ளனர்.

அதுவும், இந்தக் கோரிக்கையை அடுத்தவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவோ அல்லது நகைச்சுவைக்காகவோ அவர்கள் வைக்கவில்லையாம். ரொம்ப சீரியஸாதான் கேட்கிறார்களாம்.

மேலும், இந்த கோரிக்கையை அரசு நிறைவேற்றாவிட்டால் மாநிலம் முழுவதும் பெரும் போராட்டத்தையும் நடத்தப் போவதாகவும் வழுக்தை தலை சங்கத்தினர் அறிவித்துள்ளனர்.

English summary

Bald head association in Telangana have put a strange demand before the government that they should be given pension due to met several taunts and jokes.