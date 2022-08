நபிகள் பற்றி சர்ச்சை பேச்சு.. பாஜக எம்எல்ஏவிற்கு ஒரே நாளில் ஜாமீன்.. ஹைதராபாத்தில் வெடித்த போராட்டம்

Hyderabad

oi-Halley Karthik

ஹைதராபாத்: தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் பாஜக எம்எல்ஏ ஒருவர் காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டு சில மணி நேரங்களில் விடுதலை செய்யப்பட்டதையடுத்து அவருக்கு எதிராக போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன.

ஏற்கெனவே பாஜகவின் தேசிய செய்தி தொடர்பாளராக செயல்பட்டு வந்த நுபுர் சர்மா சர்ச்சைக்குரிய கருத்து தெரிவித்ததையடுத்து நாடு முழுவதும் கடும் எதிர்ப்பு மேலெழுந்தன.

இதனையடுத்து அவர் அந்த பொறுப்பில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டார். இந்நிலையில் தற்போது இதேபோல பாஜக எம்எல்ஏ ஒருவர் சர்ச்சை கருத்தை தெரிவித்ததுள்ளதையடுத்து போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன.

”நானும் ரவுடி தான்” பொதுக்கூட்டத்தில் பொங்கிய தெலங்கானா பாஜக தலைவர் சஞ்சய்!

English summary

(மீண்டும் நபிகள் நாயகம் குறித்து சர்ச்சை கருத்து தெரிவித்த பாஜக எம்எல்ஏ): Protesters’ attempts to march towards Raja Singh’s neighbourhood early Wednesday morning were foiled by the police. They also burnt his effigies in many places.