ஃபெயிலான “ஆபரேசன் தாமரை”.. எம்எல்ஏக்களிடம் ரூ.100 கோடி டீல்! கைது செய்ய தெலுங்கானா ஹைகோர்ட் உத்தரவு

Hyderabad

ஐதராபாத்: தெலுங்கானாவில் டி.ஆர்.எஸ். எம்.எல்.ஏக்களை ரூ.100 கோடிக்கு வாங்க பாஜக பேரம் பேசியதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட 3 பேரையும் கைது செய்ய அம்மாநில உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு உள்ளது.

தெலுங்கானாவில் சந்திர சேகர் ராவ் தலைமையிலான தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சியின் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. ஆந்திராவிலிருந்து தெலுங்கானா தனிமாநிலமாக பிரிக்கப்பட்டதில் இருந்தே சந்திரசேகர் ராவ்தான் முதலமைச்சராக உள்ளார்.

இம்மாநிலத்தில் ஆட்சியை பிடிக்க பாஜக தீவிர பணியாற்றி வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாகவே கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் தெலுங்கானா தலைநகர் ஐதராபாத்தில் தேசிய செயற்குழு கூட்டத்தை பாஜக கூட்டியது.

