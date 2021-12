நான் 3 அடி உயரம்தான்... டிரைவிங் லைசென்ஸ் வாங்கிட்டேன்... தெலுங்கானாவில் ருசிகரம்....

Hyderabad

oi-Udhayabaskar

ஐதராபாத் : இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக 3 அடி உயரம் கொண்ட ஒருவருக்கு வாகனங்கள் ஓட்டுவதற்கான உரிமம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

42 வயதான 3 அடி உயரம் கொண்ட நருக்கு லைசென்ஸ் கிடைத்திருப்பது தெலுங்கு புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் மற்றும் லிம்கா சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது.

3 அடி உயரமே என்றாலும் தன்னுடைய உயரத்திற்கேற்ப காரில் சில மாற்றங்களை செய்து ஓட்டக் கற்றுக்கொண்டார் ஷிவ்லால்.

For the first time in India, a 3-foot-tall person has been issued a driver's license. The 42-year-old 3-foot-tall narcissist is listed in the Telugu Book of Records and Limca Record Book.