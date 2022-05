5.5மீ நீளம்.. 37கி எடை.. பீரங்கி மாதிரி கம்பீரத் தோற்றம்.. கின்னஸ் சாதனை படைத்த பால்பாயிண்ட் பேனா!

Hyderabad

ஹைதராபாத்: உலகின் மிகப் பெரிய பால்பாயிண்ட் பேனாவை உருவாக்கி கின்னஸ் உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பிடித்துள்ளார் தெலுங்கானாவைச் சேர்ந்த ஒருவர்.

வித்தியாசமான முயற்சிகள் செய்து கின்னஸ் சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பெறுவது பலரது கனவு. அப்படிப்பட்டவர்களில் ஒருவர் தான் தெலுங்கானாவைச் சேர்ந்த ஸ்ரீனிவாஸாவும். சிறுவயதில் தனது தாய் தனக்கு விதவிதமான பேனாக்களை வாங்கிக் கொடுத்தபோது, தானும் இதுபோல் வித்தியாசமான ஒரு பேனாவை உருவாக்க வேண்டும் என கனவு கண்டுள்ளார் அவர். தற்போது அவரது கனவு நனவாகி கின்னஸ் சாதனை படைத்துள்ளது.

நிச்சயம் ஸ்ரீனிவாஸா உருவாக்கிய பேனாவை பார்ப்பவர்கள் ஒருகணம் ஆச்சர்யத்தில் வாயடைத்துப் போவார்கள். ஏனெனில் அந்தளவுக்கு பிரம்மாண்டமாக பீரங்கி போன்று உள்ளது அந்த பேனா.

English summary

Guinness World Records shared a video of a record-setting ballpoint pen, created by Srinivasa and his team in 2011. The Instagram Reel featured Srinivasa along with his team carrying the mammoth ballpoint pen.