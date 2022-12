வந்தே பாரத் ரயில் துவக்க விழாவில் டென்ஷனான மம்தா.. மேடையேற மறுத்ததால் பரபரப்பு.. என்னாச்சு?

India

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் ஹவுரா - நியூஜல்பை குரி இடையேயான வந்தே பாரத் ரயில் சேவையை பிரதமர் மோடி இன்று காணொலி காட்சி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தார். இந்த நிகழ்ச்சியின் போது அதிருப்தி அடைந்த மம்தா பானர்ஜி விழா மேடையில் ஏறாமல் ஆடியன்ஸ்கள் இருக்கும் பகுதியிலே இருந்து கொண்டது விழா நடக்கும் போது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இந்திய ரயில்வேயை நவீனமயமாக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. நாடு முழுவதும் வந்தே பாரத் ரயில்கள் படிபடியாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில், மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் ஹவுரா-நியூஜல்பை குரி இடையே வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவையை இன்று பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார்.

English summary

Prime Minister Modi today inaugurated the Vande Bharat train service between Howrah - New Jalpai Guri in West Bengal through a video presentation. Mamata Banerjee, who was displeased during the event, did not go on the stage and stayed in the audience area, causing a stir during the event.