சர்ச்சையான தொழுகை.. பஜனை பாடி எதிர்த்த பஜ்ரங் தள்.. மத பிரார்த்தனைகளுக்கு தடைவிதித்த மால் நிர்வாகம்!

oi-Yogeshwaran Moorthi

போபால்: மத்தியப் பிரதேசத்தில் உள்ள மாலில் இஸ்லாமியர்கள் தொழுகை நடத்தியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, பஜ்ரங் தள் அமைப்பைச் சேர்ந்த பிரமுகர்கள் பஜனையில் ஈடுபட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் போபாலில் பிரபல டிபி மால் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த மாலில் உள்ள கடைகளில் பணியாற்றும் இஸ்லாமிய ஊழியர்கள் சிலர் தரை தளத்தில் உள்ள அவசர காலத்தில் வெளியேறி செல்லும் பகுதியில் தொழுகையில் ஈடுபட்டு உள்ளனர்.

இதுகுறித்த தகவலறிந்து பஜ்ரங் தள் அமைப்பினர் சிலர் வணிக வளாகத்திற்கு புகுந்தனர். அப்போது இஸ்லாமியர்கள் தொழுகை செய்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததுடன், தொழுகையில் ஈடுபட்ட நபர்களை வீடியோ எடுத்தனர். இதுமட்டுமல்லாமல் இஸ்லாமியர்கள் தொழுகை நடத்தியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஹனுமான் பஜனை பாடல்களை பாடி பஜ்ரங் தள் அமைப்பினர் போராட்டம் நடத்தினர்.

( மாலில் இஸ்லாமியர்கள் தொழுகை நடத்த பஜ்ரங் தள் எதிர்ப்பு ) A group of Bajrang Dal men held a protest and recited the Hanuman Chalisa at Bhopal's DB Mall. Also objecting to some staff members offering the namaz in a corner of the mall.