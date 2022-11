"தென்னைக்கு ஒரு குத்து! ஏணிக்கு ஒரு குத்து".. இமாச்சல தேர்தல்.. இலவச வாக்குறுதிகளை வாரி வழங்கிய பாஜக

India

oi-Halley Karthik

சிம்லா: இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள 68 சட்டப் பேரவை தொகுதிகளுக்கும் வரும் 12ம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மாநிலத்தின் தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

இந்நிலையில் 6-12 பயிலும் மாணவிகளுக்கு இலவச சைக்கிள் மற்றும் உயர் கல்வி செல்லும் மாணவிகளுக்கு இலவச ஸ்கூட்டி வழங்கப்படும் என்று பாஜக அறிவித்துள்ளது.

இன்று கட்சி தலைவர் ஜே.பி.நட்டா வெளியிட்டுள்ள தேர்தல் அறிக்கையில் இந்த திட்டங்கள் குறித்த அறிவிப்பு இடம்பெற்றுள்ளன. ஆனால் உச்சநீதிமன்றத்தில் பாஜக மூத்த தலைவர் அஸ்வினி உபத்யாயா சார்பில் 'இலவசங்களுக்கு தடைவிதிக்க வேண்டும்' என்று வலியுறுத்தி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் பாஜகவின் தேர்தலை அறிக்கை கடும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது.

English summary

The election field of the state has started heating up as it has been announced that the elections will be held in one phase for all the 68 Legislative Assembly constituencies in Himachal Pradesh on the 12th. In this case, BJP has announced that free bicycle will be given to girl students of 6-12 and free scooty to girl students going to higher education. The election manifesto issued by party leader JP Natta today has announced these plans. But a petition has been filed in the Supreme Court on behalf of senior BJP leader Ashwini Upadhyaya insisting that 'freebies should be banned'. Due to this, BJP's election report has come under severe criticism.