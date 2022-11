குஜராத்.. முதல்வர்கள், துணை முதல்வர், எம்பிக்கள்.. களமிறங்கும் பாஜக பட்டாளம்.. திணறும் காங்கிரஸ்!

India

காந்திநகர்: குஜராத்தில் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், பிரச்சாரத்தை பாஜக பெரிய அளவில் திட்டமிட்டுள்ளது. இதில் ஜே.பி.நட்டா உட்பட பல முக்கிய தலைவர்கள் உரையாற்றுகின்றனர்.

உத்தரப் பிரதேசம், மத்தியப் பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் முதலமைச்சர்கள், துணை முதலமைச்சர் ஆகியோர் பிரசாரத்தில் பங்கெடுக்கின்றனர்.

கடந்த 27 ஆண்டுகளாக மாநிலத்தில் ஆட்சியில் இருக்கும் பாஜக, மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைத்துக்கொள்ள கடும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளது.

English summary

As the elections in Gujarat are approaching, the BJP is planning a big campaign. Many important leaders including JP Natta are addressing it. Chief Ministers and Deputy Chief Ministers of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and other states are participating in the campaign. BJP, which has been in power in the state for the last 27 years, has made strenuous efforts to retain power again.