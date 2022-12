இமாச்சல பிரதேசம்.. டஃப் தரும் காங்கிரஸ்.. ஆட்சியை பாஜக தக்க வைக்கும்- ரிபப்ளிக் டிவி எக்சிட் போல்

India

oi-Mani Singh S

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேசத்தில் பாஜக அமோக வெற்றி பெறும் என்றும், அந்த கட்சி 34-39 இடங்களில் வெற்றி பெற வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் ரிபப்ளிக் டிவி நடத்திய கருத்து கணிப்பில் தெரியவந்துள்ளது.

மலைப்பிரதேசங்களையும் பனிபடர்ந்த ரம்மியமான இயற்கை சூழலையும் கொண்ட இமாசல பிரதேச மாநிலத்தில் கடந்த நவம்பர் 12 ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது.

மொத்தம் 68 தொகுதிகளை கொண்ட இமாசல பிரதேசத்தில் தற்போது பாஜக ஆட்சியில் உள்ளது.

English summary

According to a poll conducted by Republic TV, the BJP will have a landslide victory in Himachal Pradesh and the party is likely to win 34-39 seats.