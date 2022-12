30 வருட பஞ்சாயத்து! மாறி மாறி ஆட்சியமைத்த பாஜக - காங்கிரஸ்! இமாச்சலை 2வது முறையாக வெல்லுமா பாஜக!

India

சிம்லா : இமாச்சல சட்டசபை தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக் கணிப்புகள் வெளியாகி உள்ள நிலையில் பாஜக 30 முதல் 40 இடங்களை பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் என பெரும்பாலான கருத்துக்கணிப்புகளில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தாலும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான இடங்களுக்கு காங்கிரஸ் பாஜக நேருக்கு நேர் மோத வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் என கூறப்படுகிறது.

இமாச்சல சட்டசபை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக 12ஆம் தேதி நடைபெற்றது 62 தொகுதிகளில் 412 வேட்பாளர்கள் களமிறங்கினர். 68 இடங்களில் 35 இடங்களில் வெற்றிபெறும் கட்சியை இறுதி பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும் என் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

12ஆம் தேதி பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுடன் வாக்குப் பதிவு நடைபெற்ற நிலையில், 55 லட்சம் வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருந்தனர். வாக்குப்பதிவின்போது 75.6% வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தன.

While the polls after the Himachal assembly elections have been released, it is said that the BJP will have to fight head-to-head for the necessary seats to form the government, although most of the polls have indicated that the BJP will win 30 to 40 seats.