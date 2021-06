ஜம்முவில் ட்ரோன்கள் பறக்க தடை... முதல் முறையாக புதிய முறை அட்டாக்.. ராணுவம் உஷார்நிலை

India

oi-Velmurugan P

ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு-காஷ்மீரின் எல்லையில் உள்ள மாவட்டமான ராஜூரி பிராந்தியத்தில் ட்ரோன்கள் மற்றும் சிறிய வகை பறக்கும் பொருட்களை இயக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பாகிஸ்தான் எல்லையில் இருந்து பறந்து வந்த ட்ரோன்கள் ஜம்முவில் உள்ள இராணுவ நிலைகளுககு எதிராக தாக்குதல் நடத்தியதால் ட்ரான்களக்கு தடை விதித்து மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிடடுள்ளார்

ராஜோரியின் மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் ஆர்.கே.சவன் பிறப்பித்த உத்தரவில், , மேப்பிங், கணக்கெடுப்புகள் மற்றும் கண்காணிப்புக்கு ட்ரோன்களைப் பயன்படுத்தும் அரசு நிறுவனங்கள் முதலில் உள்ளூர் காவல் நிலைய பொறுப்பாளர் மற்றும் நிர்வாக அதிகாரிகள் ஆகியோருக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The border district of Rajouri in Jammu and Kashmir banned operation of drones and low flying objects in its territory with immediate effect on Wednesday following the Sunday attack on military installation in Jammu using drones, believed to be operated from across the boundary with Pakistan.