ஆட்டம் ஆரம்பம்! தேர்தல் முடிவுக்கு முன்பே கூட்டணியை உடைக்கும் பாஜக! கோவாவில் குதிரை பேரம்?

oi-Nantha Kumar R

பனாஜி: ‛‛கோவாவில் பெரும்பான்மை கிடைக்காவிட்டால் மகாராஷ்டிரவாதி கோமாந்தக் கட்சியின் ஆதரவை கோருவோம். இதுதொடர்பாக மேலிட தலைவர்கள் பேசி வருகின்றனர்'' என பாஜக முதல்வர் பிரமோத் சாவந்த் கூறியுள்ளார்.

கோவாவில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. பிரமோத் சாவந்த் முதல்வராக உள்ளார். இங்குள்ள 40 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு பிப்ரவரி 14ல் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடந்தது. 332 வேட்பாளர்கள் களத்தில் நின்ற நிலையில் மொத்தம் 79.61 சதவீத ஓட்டுகள் பதிவானது. இந்த ஓட்டுக்கள் மார்ச் 10ல் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.

உ.பி:பைனாகுலரில் வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் அறையை 3 ஷிப்ட் போட்டு அகிலேஷ் வேட்பாளர்கள் கண்காணிப்பு

இந்த தேர்தலில் மாநிலத்தை ஆளும் பாஜக தனித்து களம் இறங்கியது. எதிர்கட்சியான காங்கிரஸ், கோவா பார்வர்டு கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டது. இதுதவிர அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் ஆம்ஆத்மி தனித்தும், கோவாவின் பழம் பெரும் கட்சியான மகாராஷ்டிரவாதி கோமாந்தக் கட்சியுடன்(எம்ஜிபி) கூட்டணி அமைத்து மேற்கு வங்க முதல்வரின் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியும் தேர்தலை சந்தித்தது.

English summary

‛‛If we do not get a majority in Goa, we will seek the support of the Maharashtra Gomantak Party. Top leaders are talking now, ”says BJP CM Pramod Sawant.