முர்மு வெற்றி.. குஜராத்தில் உச்சிக்கேறிய போதையில் மேடையேறிய பாஜக தலைவர்.. வீடியோவால் பதவி இழந்தார்

காந்திநகர்: திரெளபதி முர்முவின் வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில் குஜராத் மாநிலத்தில் நடந்த விழாவில் உச்சிக்கேறிய போதையுடன் மேடையேறிய பாஜக தலைவரின் வீடியோ வெளியானதால் அவர் தனது பதவியை இழந்துள்ளார்.

இந்திய ஜனாதிபதி தேர்தலில் பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளர் திரெளபதி முர்மு வெற்றி பெற்றார். இதையடுத்து அவர் நாட்டின் 15வது ஜனாதிபதியாக நேற்று பதவியேற்றார்.

இவரது வெற்றியை நாடு முழுவதும் பாஜகவினர் கொண்டாடி வருகின்றனர். டெல்லி உள்பட நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் பாஜகவினர் கொண்டாட்டங்களை முன்னெடுத்தனர்.

English summary

He lost his post after a video surfaced of a heavily intoxicated BJP leader appearing on stage at a function to celebrate the victory of Droupathi Murmu in the state of Gujarat.