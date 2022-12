இமாச்சல் பிரதேச எக்சிட் போல்: நூலிழையில் பாஜக! டஃப் கொடுக்கும் காங்கிரஸ்! அந்தோ பரிதாப ஆம் ஆத்மி!

India

சிம்லா : இமாச்சலப் பிரதேச சட்டசபை தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக் கணிப்புகள் வெளியாகி உள்ள நிலையில் பாஜக 35 முதல் 40 இடங்களை பெற்று ஆட்சியைப் பிடிக்கும் எனவும், காங்கிரஸ் 20 முதல் 28 இடங்களில் வரை பிடிக்கும் என கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

இமாச்சலப் பிரதேச சட்டசபை தேர்தல் மொத்தம் உள்ள 68 தொகுதிகளுக்கு ஒரே கட்டமாக நவம்பர் 12ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெற்றது.

மொத்தம் 412 வேட்பாளர்கள் களத்தில் இறங்கிய நிலையில் 7 ஆயிரத்து 881 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது.

