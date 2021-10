எல்லையில் வாலாட்டினால் 'சர்ஜிக்கல் ஸ்டிரைக்'.. பாகிஸ்தானுக்கு உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா எச்சரிக்கை!

India

பனாஜி: ஜம்மு-காஷ்மீர் சர்வதேச எல்லை பகுதியில் அத்துமீறுவதை பாகிஸ்தான் ராணுவம் தனது வாடிக்கையாக வைத்துள்ளது. எல்லை பகுதியில் அத்துமீறும் பயங்கரவாதிகளுக்கு பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து அடைக்கலம் கொடுத்து வருகிறது.

கடந்த சில நாட்களில் ஜம்மு-காஷ்மீரில் பயங்கரவாதம் மீண்டும் தலைதூக்கியுள்ளது. பயங்கரவாதிகளால் அப்பாவி பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் இந்தியாவின் எல்லைகளை யாரும் தொந்தரவு செய்தால் பதிலடி கொடுப்போம் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்துளளார்.

English summary

Union Home Minister Amit Shah has said that if anyone disturbs India's borders, we will retaliate. 'It is noteworthy that Amit Shah, who spoke with the surgical strike in mind, has now issued a warning to Pakistan