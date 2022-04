ராணுவ பள்ளியில் ஹிஜாப் தடை! கர்நாடகத்தை தொடர்ந்து ஜம்மு காஷ்மீரிலும் வெடித்தது சர்ச்சை.. பரபரப்பு

India

oi-Nantha Kumar R

ஜம்மு காஷ்மீர்: ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள பாரமுல்லா மாவட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கான பள்ளியில் ஆசிரியர்களுக்கு ஹிஜாப் அணிய தடை விதிக்கப்பட்டதாக சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டதற்கு முன்னாள் முதல்வர்களான உமர் அப்துல்லா, மெகபூபா முப்தி ஆகியோர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

கர்நாடக கல்வி நிறுவனங்களில் முதல் முதலாக ஹிஜாப்புக்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியது. இதுதொடர்பான வழக்கில் கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது.

காங்கிரஸில் இணையாத பிரசாந்த் கிஷோர்... 4 முக்கிய காரணங்கள்... பரபரப்பு தகவல்கள்

இதன்மூலம் கர்நாடக கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் தடை அமலில் உள்ளது. இதை எதிர்த்து டெல்லி உச்சநீதிமன்றத்தில் மாணவிகள் மேல்முறையீடு செய்துள்ளனர்.

English summary

Former Chief Ministers Omar Abdullah and Mehbooba Mufti have strongly objected to the issuance of a circular banning teachers from wearing hijabs at schools for special students at Baramulla district in Jammu and Kashmir.