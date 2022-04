முஸ்லீம்கள்கிட்ட வாங்காதீங்க.. கர்நாடகாவில் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக புது பிரச்சாரம்! என்ன தெரியுமா?

India

oi-Nantha Kumar R

கோலார்: கர்நாடக மாநிலம் கோலார் மாவட்டத்தில் பட்டுக்கூடுகளை இந்து வியாபாரிகளிடம் மட்டுமே விற்க வேண்டும் என சிலர் பிரசாரம் செய்து வருகின்றனர். இது முஸ்லிம் வியாபாரிகளுக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கர்நாடக உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை தொடர்ந்து கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் தடை தொடர்கிறது. இதையடுத்து அடுத்தடுத்து முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான பிரசாரங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

சமீபத்தில் கடலோர கர்நாடக மாவட்டங்களில் கோவில்களில் கடைகள் நடத்த முஸ்லிம்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. அதன்பிறகு ஹலால் இறைச்சிகளை வாங்க கூடாது என இந்து அமைப்பினர் பிரசாரத்தை முன்னெடுத்தனர்.

In the Kolar district of Karnataka, some people have been campaigning for the sale of silk worms only to Hindu traders. This has caused dissatisfaction among Muslim traders.