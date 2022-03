துவங்கி மூன்றே மாதத்தில் டார்ஜிலிங்கை கைப்பற்றிய குட்டி கட்சி! அதிர்ச்சியில் பாஜக, திரிணாமுல் காங்.!

India

oi-Logi

கொல்கத்தா: திரிணாமுல், பாஜக உள்ளிட்ட முக்கிய கட்சிகளைத் தோற்கடித்து டார்ஜிலிங் நகராட்சியைக் கைப்பற்றி இருக்கிறது மூன்று மாதத்துக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்ட ஹம்ரோ கட்சி.

எந்த பின்புலமும் இல்லாமல் மூன்று மாதத்துக்குப் முன்பு தொடங்கப்பட்ட ஒரு கட்சி, தேசிய கட்சிகளையும், மாநிலத்தில் ஆளும் கட்சிகளையும் தோற்கடித்து, ஒட்டுமொத்த நகராட்சியையும் கைப்பறியது என்று சொன்னால் நம்ப முடியுமா. ஆனால், இது உண்மையில் நடந்திருக்கிறது.

கொல்கத்தாவில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடந்தது. அதன் முடிவுகள் நேற்று வெளியானது. கொல்கத்தாவையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்திருக்கிறது ஹம்ரோ கட்சி.

"மேற்கு வங்கத்தில் கம்பேக் தருவோம்.." திடீரென உற்சாகமடைந்த கம்யூனிஸ்ட்கள்! ஓ இதுதான் காரணமா

English summary

The Hamro party, which was launched three months ago, has captured the Darjeeling municipality by defeating major parties, including the Trinamool and BJP.