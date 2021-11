மிடில் ஆர்டரில் நடுக்கம்.. நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இன்றைய போட்டியில் இந்திய அணியில் மாற்றம்?

India

oi-Veerakumar

ராஞ்சி: இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான 2வது கிரிக்கெட் போட்டியின் போது இந்திய அணியில் மாற்றம் செய்யப்படுமா என்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.

நடந்து முடிந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்படாத நிலையில் ரோஹித் சர்மா தலைமையில் புதிய அணி நியூசிலாந்துக்கு அணியின் இந்திய சுற்றுப்பயண தொடரில் அருமையான தொடக்கத்தை கொடுத்துள்ளது.

கடைசி கட்டத்தில் ரன்களை விரட்டிய போது சற்று தடுமாறினாலும் மொத்தத்தில் அணியின் செயல்பாடு சிறப்பாக இருந்தது.

English summary

IND vs NZ: What will be the playing 11 for team India in second T20 match against New Zealand, here is the prediction.