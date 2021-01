நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் 125வது பிறந்தநாள்: தேசிய வல்லமை தின போராளியை கொண்டாடுவோம்

India

oi-Jeyalakshmi C

கொல்கத்தா: நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸின் 125வது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸின் பிறந்த நாள் விழாவை ஆண்டுதோறும் 'பராக்கிரம திவாஸ்' என்ற அதாவது தேசிய வல்லமை தினமாக கொண்டாடப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்து கொண்டாடி வருகிறது. தேசநலனுக்காகத் தனது வாழ்வையே அர்ப்பணித்த ஒரு மாபெரும் வீரரின் பிறந்தநாளை இன்று நாட்டு மக்கள் பலரும் ட்விட்டர் பக்கத்தில் நினைவுகூர்ந்து புகழாஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ்.. 125வது பிறந்த தினம்..!

நேதாஜியின் சொந்த மாநிலமான மேற்குவங்கத்தில் கொல்கத்தாவில் உள்ள விக்டோரியா நினைவிடத்தில் இன்று நேதாஜியின் 125வது பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த விழாவில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டு பேசுகிறார். நேதாஜி பற்றிய நிரந்தர கண்காட்சியையும் பிரதமர் தொடங்கி வைக்கிறார். நேதாஜியின் நினைவாக நாணயத்தையும் தபால் தலையையும் பிரதமர் மோடி வெளியிடுகிறார். நேதாஜியின் கடிதங்கள் என்ற புத்தகத்தையும் வெளியிடுகிறார்.

நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பிறந்தநாளை தேசிய வல்லமை தினமாக கொண்டாடுவதில் பெறுமைப்பட வேண்டும் என்று பலரும் ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். லண்டன் சென்று படித்து சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் வெற்றிபெற்ற நிலையிலும் அந்தப் பணியைத் தூக்கியெறிந்துவிட்டு சுதந்திரப் போராட்டத்தில் பங்கெடுத்துக்கொண்டவர் சுபாஷ் சந்திர போஸ்.

பார்வைக் குறைபாடு என்று ராணுவத்தில் சேர்த்துக்கொள்ள அனுமதி மறுக்கப்பட்ட அந்த இளைஞர் பின்பு ஒரு ராணுவத்தையே தலைமையேற்று நடத்தினார். காந்தியின் அகிம்சைப் போராட்ட முறைக்கு மாறான ஒரு வழிமுறையை சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தேர்வு செய்தார்.

Remembering the devout patriot, brave son of Mother India who relentlessly fought for the country's independence, Founder of the Azad Hind Fauj #NetajiSubhasChandraBose on his birth anniversary.



India is celebrating his Jayanti as #ParakramDivas.



Jai Hind.. pic.twitter.com/9IJvBcqmtl