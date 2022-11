காங்கிரஸின் "பிரம்மாஸ்திரம்".. குஜராத் தேர்தல் - தாவியவர்களுக்கு பாஜகவில் சீட்! சீனியர்கள் "அப்செட்"

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர்: வேறு கட்சிகளில் இருந்து தாவியவர்களுக்கு குஜராத் தேர்தலில் பாஜக வாய்ப்பு கொடுத்து, மூத்த நிர்வாகிகளுக்கு வாய்ப்பு அளிக்காததால் அவர்கள் மத்தியில் அதிருப்தி நீடிப்பதாக காங்கிரஸ் தெரிவித்து உள்ளது.

பாரதிய ஜனதா கட்சியின் கோட்டையாக கருதப்படும் குஜராத் மாநிலத்தில் வரும் டிசம்பர் மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்து உள்ளது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோரின் சொந்த மாநிலமான குஜராத்தில் 27 ஆண்டுகளாக பாஜக ஆட்சியில் இருந்து வருகிறது.

வலியில் கத்திய பிரியா.. என்ன நடந்தது? பாஜக அமர் பிரசாத் ரெட்டியிடம் போலீஸ் விசாரணையா? உண்மை என்ன?

English summary

The Congress has said that because the BJP gave a chance to those who jumped from other parties in the Gujarat elections and did not give a chance to the senior executives, there is still dissatisfaction among them.