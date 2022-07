‘தூம் 4.. முடிந்தால் பிடி’.. சினிமாபட பாணியில் திருட்டு.. போலீசுக்கு திருடர்கள் சவால்

India

oi-Jaya Chitra

புவனேஸ்வர்: ஒடிசாவில் பள்ளியொன்றில் கணினி உள்ளிட்ட சில பொருட்களைத் திருடிய மர்மநபர்கள், கரும்பலகையில், 'முடிந்தால் பிடி' என சினிமா பாணியில் சவால் விட்டிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நிஜ வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை உதாரணமாகக் கொண்டுதான் பல திரைப்படங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன என்றாலும், சமயங்களில் சினிமாக்களைப் பார்த்து நிஜ வாழ்க்கையிலும் நாயகர்களாக, வில்லன்களாக சிலர் மாற நினைக்கும் சம்பவங்களும் நடக்கத்தான் செய்கிறது.

ஒடிசா பள்ளி ஒன்றில் நடந்த திருட்டு சம்பவமும் அப்படிப்பட்டதுதான். பள்ளிக்குள் புகுந்து பொருட்களைத் திருடிச் சென்றதோடு அல்லாமல், சினிமா பாணியில் சவாலும் விட்டுச் சென்றுள்ளனர் திருடர்கள்.

English summary

In a robbery inspired by the Bollywood movie Dhoom, thieves stole computers and other electronic items from a high school in the Khatiguda area of Nabarangpur district in Odisha on Friday. The school authorities have filed a complaint with the police.