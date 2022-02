மாட்டுத்தீவன ஊழல் வழக்கில் லாலு பிரசாத் குற்றவாளி.. சிபிஐ நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு!

India

ராஞ்சி: மாட்டுத் தீவன ஊழல் வழக்கிலும் பீகார் முன்னாள் முதல்வர் லாலு பிரசாத்தை குற்றவாளி என தீர்ப்பளித்துள்ளது சிபிஐ நீதிமன்றம்.

லாலு பிரசாத் யாதவ் 1991 முதல் 1996 வரை பீகார் முதல்வராகப் பதவி வகித்தார். அப்போது, கால்நடைகளுக்காக வாங்கப்பட்ட தீவனத்தில் பல கோடி ரூபாய் ஊழல் நடந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

இந்த கால்நடை ஊழல் வழக்கை, சிபிஐ விசாரித்தது. இந்த ஊழல் வழக்கில் சிபிஐ தரப்பில் 64 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.

English summary

Former Bihar Chief Minister Lalu Prasad has been convicted by a CBI court in a fodder scam case. This is the fifth case in fodder scam.