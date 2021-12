அடடே.... நம்ம ஊரில் கேட்ட கமிஷன்... கரப்ஷன்... மணிப்பூர் தேர்தல் களத்தில் பாஜக தலைவர் நட்டா பேச்சு

India

இம்பால்: தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் எதிரொலித்த கமிஷன்... கரப்ஷன் முழக்கம் தற்போது மணிப்பூர் சட்டசபை தேர்தலிலும் கேட்கிறது. மணிப்பூர் சட்டசபை தேர்தல் பிரசாராத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் கமிஷன், கரப்ஷனில் கவனமாக இருக்கின்றன என்று பாஜக தேசியத் தலைவர் ஜே.பி. நட்டா சாடியிருந்தார்.

மணிப்பூர் மாநிலத்தில் 2017 சட்டசபை தேர்தலுக்குப் பின்னர் கூட்டணி ஆட்சி அமைத்தது பாஜக. தேசிய மக்கள் கட்சி, நாகா மக்கள் முன்னணி, லோக் ஜனசக்தி கட்சி ஆகியவற்றுடன் இணைந்து பாஜக கூட்டணி ஆட்சி மணிப்பூரில் நடைபெற்று வருகிறது.

மணிப்பூர் சட்டசபைக்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. மணிப்பூர் சட்டசபை தேர்தல் தேதியை தலைமை தேர்தல் ஆணையம் ஓரிரு நாட்களில் அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

BJP chief JP Nadda said that Other political parties only have the intention to criticize PM Modi. They forget that while criticizing PM Modi, they're criticizing the nation as well. They only think about corruption & commission in Manipur Poll Campaign.