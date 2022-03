மணிப்பூரில் மாஸ் காட்டும் பாஜக.. சற்றே மங்கிய காங்கிரஸ்.. ZEE NEWS கருத்துக்கணிப்பு.. முழு நிலவரம்

India

இம்பால் : மணிப்பூர் சட்டசபை தேர்தலில் மொத்தமுள்ள 60 இடங்களில் பாஜக 32 முதல் 38 இடங்களை பெற்று தனிப் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும் எனவும், காங்கிரஸ் கூட்டணி 12 முதல் 17 இடங்களை பெறும் என ஜீ நியுஸ் நடத்திய கருத்து கணிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மணிப்பூர் மாநிலத்தில் மொத்தம் 60 இடங்கள் உள்ள நிலையில் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டும் நடைபெற்ற தேர்தலில் பாஜக 36.2% வாக்குகளுடன் 21 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது.

காங்கிரஸ் 35.1% வாக்குகளுடன் 28 இடங்களிலும், நாகா மக்கள் முன்னணி 7.1% வாக்குகளும், தேசிய மக்கள் கட்சி 5% வாக்குகளும் பெற்றது.

மணிப்பூரில் ஆட்சி அமைக்கும் பாஜக; காணாமல் போகும் காங்கிரஸ் - இந்தியா டுடே சொல்வது என்ன?

