குஜராத் தேர்தல்.. மோர்பி பால விபத்தால் எம்எல்ஏவுக்கு கல்தா.. மீட்பு பணி செய்தவருக்கு பாஜகவில் சீட்

India

oi-Nantha Kumar R

காந்திநகர்: குஜராத் மோர்பி கேபிள் பாலம் அறுந்து விழுந்து 135 பேர் பலியான நிலையில் மோர்பி சட்டசபை தொகுதி பாஜக எம்எல்ஏவுக்கு சீட் வழங்கப்படவில்லை. மாறாக பொதுமக்களை காக்க ஆற்றில் குதித்து மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டு மக்கள் பாராட்டை பெற்றவருக்கு பாஜக போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கி உள்ளது.

குஜராத் மாநில சட்டசபை தொகுதிக்கு தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 2 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

மொத்தமுள்ள 182 சட்டசபை தொகுதிகளில் முதற்கட்டமாக 89 தொகுதிகளுக்கு டிசம்பர் 1ம் தேதியும், 2வது கட்டமாக 93 தொகுதிகளுக்கு டிசம்பர் மாதம் 5ம் தேதியும் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. ஓட்டு எண்ணிக்கை டிசம்பர் 8ம் தேதி நடத்தப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

தலைகீழ் மாற்றம்.. குஜராத் தேர்தலில் தேயும் பாஜக.. முன்னேறி வரும் காங்கிரஸ்.. ஷாக்கில் ‛தாமரை’.. ஏன்?

English summary

Morbi Assembly Constituency BJP MLA was not given a seat after 135 people lost their lives after Gujarat Morbi cable bridge collapsed. Instead, the BJP is giving a chance to the person who jumped into the river to protect the public and who was praised by the people for rescue work.