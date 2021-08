ஒருவழியாக.. 49-வது வயதில் 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற எம்.எல்.ஏ.. குவியும் பாராட்டு!

India

புவனேஷ்வர்: ஒடிசா எம்.எல்.ஏ பூர்ணா சந்திர ஸ்வைன் தனது 49வது வயதில் 10-ம் வகுப்பு தேர்வெழுதி வெற்றி பெற்றுள்ளார். அவரை பல்வேறு தரப்பினரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

ஒடிசா மாநிலம் இடைநிலைக் கல்வி வாரியம் (பிஎஸ்இ) கடந்த மாதம் பள்ளிகளுக்கு தேர்வு நடத்தியது. மொத்தமுள்ள 15,155 மாணவர்களில், 6,596 பேர் 10-ம் வகுப்பு தேர்வுக்கும், 8,493 பேர் மாநில திறந்தநிலை பள்ளி சான்றிதழ் தேர்வுக்கும், மற்றும் 66 பேர் மதிமா தேர்வுக்கும் விண்ணப்பித்து இருந்தனர்.

தற்போது இந்த தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன . 10-ம் வகுப்பு தேர்வு எழுதியவர்களில் 80.83 சதவீத பேர் அல்லது 5,233 மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றனர். 141 பேர் தோல்வியடைந்துள்ளனர். தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கையில் 3,100 பேர் ஆண்கள். 2,133 பேர் பெண்கள்.

Odisha MLA Purna Chandra Swain has passed the Class 10 examination at the age of 49. He has been praised by various quarters