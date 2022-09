கூலிங் கிளாஸ், தொப்பி..அடடா நம்ம மோடியா இது!.. கேமிராவுடன் வந்து சீட்டாக்களை கிளிக் செய்து மகிழ்ச்சி

India

oi-Mani Singh S

போபால்: இன்று 72-வது பிறந்த நாளை கொண்டாடும் பிரதமர் மோடி, குணோ தேசிய பூங்காவில் சீட்டாக்களை திறந்து விடும் நிகழ்ச்சியில் தொப்பியும் தோளில் பாஜக கொடி நிறத்திலான துண்டு அணிந்தபடியும் வந்திருந்தது கவனம் பெற்றது.

பதுங்குவது, பாய்வது, தாக்குவது, கொல்வது எனத் தனக்கென தனி சாம்ராஜ்யம் நடத்துகிற விலங்கினம் என்றால் அது சிறுத்தை தான்.

பூனை இனங்களில் முக்கியமான விலங்கினமாக இது கருதப்படுகிறது. இந்த சிறுத்தையிலும் லெபர்ட், ஜாகுவார், சீட்டா, பூமா என நான்கு வகைகள் உள்ளன.

English summary

Prime Minister Modi, who celebrates his 72nd birthday today, came to the Guno National Park to release the cheetahs wearing a cap and a BJP flag-colored piece on his shoulder.